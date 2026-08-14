В Брянске потушили пожар после ракетного удара ВСУ по жилому дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, возникшее в многоквартирном доме в Советском районе Брянска после ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В результате атаки в здании выбило окна и остекление лоджий по фасадам. На верхнем этаже одного из подъездов начался пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. На месте происшествия работают специалисты прокуратуры и Следственного комитета России.

Кроме того, в городе начала работу комиссия по оценке ущерба, уточнил глава Советского района Денис Семенов. Специалисты уже приступили к обходу поврежденного здания. Рабочие наводят санитарный порядок: убирают осколки, следы повреждений, очищают прилегающую территорию. К работам также подключатся волонтеры. 15 августа планируется начать восстановление теплового контура дома.

Семенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он попросил не поддаваться панике и не верить провокационным источникам.

В свою очередь, в разговоре с ИС "Вести" очевидцы рассказали, что пережили в момент удара. Одна женщина во время атаки находилась на кухне, а затем услышала взрыв.

"Я вздрогнула и задрожала вся. Не знала, что мне делать. Я живу одна, дети у меня далеко. Я скорее на балкон и смотрю – все, загорелся уже дом вот этот, и дым пошел", – рассказала жительница соседнего дома Клавдия.

Другая свидетельница Светлана отметила, что ракета летела низко над землей, а затем прогремел взрыв. Еще одна женщина была в момент атаки на стадионе.

"Смотрю, ракета летит, но с перепугу даже не поняла. И дым повалил сразу. Дым и стекла, вижу, повыбиты все. Прямо страшно было", – поделилась она.

Другой местный житель уточнил, что у него дома после взрыва с подоконника упали цветы.

"Вышли на улицу. Смотрим – тут дым. Подъехала пожарная, МЧС. Насколько я знаю, довольно прилично пострадал верхний этаж четвертого подъезда. Очень жаль, очень жаль... Рядом детский садик, с другой стороны школа, жилой дом. Один мой знакомый пострадал", – сказал мужчина.

ВСУ атаковали жилой дом в Брянске 14 августа. По предварительным данным, в результате удара погиб 1 человек, не менее 7 получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок и пожилые люди.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Для оперативной помощи раненым прокуратура Брянской области открыла горячую линию по телефону 8 (962) 138-15-15.