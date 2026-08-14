В Брянской области открыта горячая линия для пострадавших при ударе ВСУ по жилому дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Брянской области организовала горячую линию для оперативной помощи пострадавшим после ракетного удара ВСУ по жилому дому, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи. Обратиться в горячую линию можно по телефону 8 (962) 138-15-15.

Кроме того, на место происшествия выехал прокурор Владимир Мосин.

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Советском районе Брянской области 14 августа. Врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что в результате один человек погиб, еще шесть пострадали. Жильцов дома эвакуировали, а пострадавших госпитализировали. Им оказывают необходимую помощь.

