Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 14:04

Происшествия

Жительница Сергиева Посада устроила дебош в отделении банка

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Московская область"

В Сергиевом Посаде сотрудники Росгвардии задержали 43-летнюю местную жительницу, которая устроила дебош в отделении банка. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Росгвардии.

Инцидент произошел на проспекте Красной Армии. Прибывшие по вызову сотрудники установили, что женщина нецензурно выражалась в адрес посетителей и сотрудников банка, а также угрожала им электрошокером и газовым баллончиком.

Нарушительницу вывели из отделения и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее жительница Свердловской области разгромила магазин топором из-за "неподобающего взгляда" продавца. Она разбила витрины и холодильное оборудование, сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей. Женщину задержали прибывшие сотрудники полиции.

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии задержали дебошира в столичной гостинице

Читайте также


происшествия

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика