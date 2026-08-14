Жительница Сергиева Посада устроила дебош в отделении банка

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Московская область"

В Сергиевом Посаде сотрудники Росгвардии задержали 43-летнюю местную жительницу, которая устроила дебош в отделении банка. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Росгвардии.

Инцидент произошел на проспекте Красной Армии. Прибывшие по вызову сотрудники установили, что женщина нецензурно выражалась в адрес посетителей и сотрудников банка, а также угрожала им электрошокером и газовым баллончиком.

Нарушительницу вывели из отделения и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее жительница Свердловской области разгромила магазин топором из-за "неподобающего взгляда" продавца. Она разбила витрины и холодильное оборудование, сумма причиненного ущерба превысила 200 тысяч рублей. Женщину задержали прибывшие сотрудники полиции.