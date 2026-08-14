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14 августа, 17:12

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Mash: житель Калужской области украл туалет во время турнира по лыжным гонкам

Житель Калужской области украл туалет во время турнира по лыжным гонкам

Фото: MAX/"Прокуратура Калужской области"

В Калужской области суд конфисковал автомобиль у местного жителя, который украл уличный туалет во время турнира по лыжным гонкам. Об этом сообщает "Mash на спорте" в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на стадионе в Кондрове, где проходили соревнования. Мужчина приехал к стадиону, прошел на территорию и решил воспользоваться туалетом. Внутри он оценил состояние кабины и решил забрать ее с собой, погрузив на крышу своего автомобиля JAC.

Вскоре мужчину остановили полицейские. Они установили, что туалет принадлежит администрации Дзержинского муниципального округа. В связи с этим правоохранители квалифицировали действия злоумышленника как кражу. Его доставили в отделение полиции.

Суд признал мужчину виновным. В результате автомобиль, на котором он перевозил похищенный туалет, был признан средством совершения преступления и конфискован в доход государства. Стоимость туалета составила 16 тысяч рублей, тогда как автомобиль оценивается в 3 миллиона рублей.

Ранее жительница Одинцовского округа лишилась ювелирных изделий стоимостью более 100 тысяч рублей после визита двух женщин, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда. Злоумышленницы заметили пенсионерку на прогулке и проследили за ней до дома. Под надуманным предлогом они проникли в квартиру.

В результате в тот момент, когда одна из злоумышленниц рассказывала хозяйке о возможных надбавках к пенсии, вторая похитила драгоценности. Оперативники задержали женщин. Выяснилось, что они ранее были судимы. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело о краже.

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