Телеведущая Боня рассказала, что кровать за 14 млн рублей ей подарил бизнесмен из Москвы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня в беседе с порталом Super рассказала о мужчине, который подарил ей кровать стоимостью около 14 миллионов рублей.

По словам телеведущей, мужчина является успешным бизнесменом из Москвы. С ним она знакома около двух лет.

"Молодой, стройный блондин", – добавила Боня.

При этом она отметила, что из-за расстояния молодой человек еще не стал ее бойфрендом. По словам Бони, мужчина предлагал ей переехать к нему в прошлом году. Однако телеведущая заявила, что не готова бросить свой дом и питомца по кличке Мурочка.

Боня добавила, что на весь комплект мужчина потратил 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей. – Прим. ред.), а сама кровать на сайте магазина стоит 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Телеведущая призналась, что это не первый дорогой подарок от молодого человека. Однако детали она раскрывать не стала.

Ранее Боня и ее бывший муж Алекс Смерфит подарили дочери Анджелине ее первую лошадь. Телеведущая сообщила, что раньше дочь каталась на арендованном коне, но теперь у нее появился собственный.

Телеведущая отметила, что дочь заслужила этот подарок. Она подчеркнула, что очень рада тому, что у дочери исполняются все мечты.

