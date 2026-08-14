Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 18:21

Шоу-бизнес

Телеведущая Боня рассказала, что кровать за 14 млн рублей ей подарил бизнесмен из Москвы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня в беседе с порталом Super рассказала о мужчине, который подарил ей кровать стоимостью около 14 миллионов рублей.

По словам телеведущей, мужчина является успешным бизнесменом из Москвы. С ним она знакома около двух лет.

"Молодой, стройный блондин", – добавила Боня.

При этом она отметила, что из-за расстояния молодой человек еще не стал ее бойфрендом. По словам Бони, мужчина предлагал ей переехать к нему в прошлом году. Однако телеведущая заявила, что не готова бросить свой дом и питомца по кличке Мурочка.

Боня добавила, что на весь комплект мужчина потратил 150 тысяч евро (около 14 миллионов рублей. – Прим. ред.), а сама кровать на сайте магазина стоит 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Телеведущая призналась, что это не первый дорогой подарок от молодого человека. Однако детали она раскрывать не стала.

Ранее Боня и ее бывший муж Алекс Смерфит подарили дочери Анджелине ее первую лошадь. Телеведущая сообщила, что раньше дочь каталась на арендованном коне, но теперь у нее появился собственный.

Телеведущая отметила, что дочь заслужила этот подарок. Она подчеркнула, что очень рада тому, что у дочери исполняются все мечты.

Читайте также


шоу-бизнес

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика