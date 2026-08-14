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14 августа, 17:32

Технологии

Apple предупредила пользователей iPhone об угрозе шпионского ПО

Фото: depositphotos/bernardbodo

Компания Apple направила пользователям iPhone письма с предупреждением о том, что они могли стать мишенью шпионского ПО. Об этом сообщило издание TechCrunch со ссылкой на производителя смартфонов.

Специальные уведомления получили пользователи из 110 стран. В Apple отметили, что интерфейс iPhone недавно был обновлен для того, чтобы упростить людям доступ к информации о дальнейших действиях.

Компания подчеркнула, что предупреждения появляются на экране блокировки телефона, их рассылают с помощью push-уведомлений.

"Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять определенные действия прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройства" – так выглядит текст предупреждения.

В компании добавили, что вредоносная программа способна взломать устройства пользователей.

Ранее не менее 45% россиян выразили мнение, что многие сограждане перейдут на смартфоны Android из-за политики Apple по удалению приложений. Кроме того, эксперты считают, что такие действия американской корпорации навредят не только рядовым пользователям, но и в целом развитию ее экосистемы в России. Уже 50% граждан РФ перестали доверять ей из-за удаления российских приложений.

Продажи iPhone в России снизились на 7% за первое полугодие 2026 года

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