Мошенники начали шантажировать детей через манипуляции с Apple ID

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Злоумышленники убеждают ребенка выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными, после чего начинают шантаж. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным полиции, атаки чаще всего происходят через мессенджеры и игровые чаты. Под предлогом "дружбы", бонусов в онлайн-играх, легкого заработка или шантажа интимным контентом преступники выманивают у ребенка информацию для доступа к его телефону. Затем они просят войти в чужую учетную запись и под угрозой блокировки iCloud требуют выкуп.

В МВД подчеркнули, что блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность, и главное правило – не платить вымогателям. Родителям рекомендовали провести с детьми беседу о цифровой гигиене: объяснить, что нельзя передавать данные от своих аккаунтов посторонним и входить в чужие учетные записи.

Также важно предупредить, что любые "выгодные предложения" в интернете требуют осторожности, и установить правило: если что-то смущает – сразу рассказывать родителям.

Однако, если шантаж уже начался, следует прекратить переписку, сохранить доказательства и обратиться в полицию – чем раньше, тем выше шанс найти преступников, заключили в ведомстве.

За первые шесть месяцев текущего года количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, снизилось на 58%. За это время органы внутренних дел зарегистрировали 98 тысяч подобных фактов.