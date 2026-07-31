Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 09:06

Безопасность

Мошенники начали шантажировать детей через манипуляции с Apple ID

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Злоумышленники убеждают ребенка выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными, после чего начинают шантаж. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным полиции, атаки чаще всего происходят через мессенджеры и игровые чаты. Под предлогом "дружбы", бонусов в онлайн-играх, легкого заработка или шантажа интимным контентом преступники выманивают у ребенка информацию для доступа к его телефону. Затем они просят войти в чужую учетную запись и под угрозой блокировки iCloud требуют выкуп.

В МВД подчеркнули, что блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность, и главное правило – не платить вымогателям. Родителям рекомендовали провести с детьми беседу о цифровой гигиене: объяснить, что нельзя передавать данные от своих аккаунтов посторонним и входить в чужие учетные записи.

Также важно предупредить, что любые "выгодные предложения" в интернете требуют осторожности, и установить правило: если что-то смущает – сразу рассказывать родителям.

Однако, если шантаж уже начался, следует прекратить переписку, сохранить доказательства и обратиться в полицию – чем раньше, тем выше шанс найти преступников, заключили в ведомстве.

За первые шесть месяцев текущего года количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, снизилось на 58%. За это время органы внутренних дел зарегистрировали 98 тысяч подобных фактов.

Читайте также


безопасность

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика