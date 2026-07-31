Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 06:37

Происшествия

Число преступлений через соцсети и мессенджеры в РФ сократилось на 58%

Фото: depositphotos/tatsianama

Количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, снизилось в России на 58% за первые 6 месяцев 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

За этот период органы внутренних дел зарегистрировали 98 тысяч подобных фактов. В ведомстве уточнили, что среди типичных мошеннических схем – применение фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений для получения доступа к их аккаунтам.

"Получив контроль над профилем, злоумышленники нередко рассылают от имени владельца просьбы о займе денег либо распространяют среди его контактов вредоносные ссылки", – пояснили представители пресс-центра.

Еще один распространенный метод – создание фейковых аккаунтов, копирующих профили руководителей организаций, должностных лиц, в том числе сотрудников образовательных учреждений. Такие поддельные учетные записи используются для целевых атак на сотрудников компаний, отметили в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали с начала года более 24 тысяч фактов использования мессенджера Telegram мошенниками. Мессенджер также используется при подготовке и совершении других преступлений. В их числе – бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных.

Мошенники начали использовать в своих схемах школьные электронные дневники

Читайте также


происшествия

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика