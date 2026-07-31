Число преступлений через соцсети и мессенджеры в РФ сократилось на 58%

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Количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, снизилось в России на 58% за первые 6 месяцев 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

За этот период органы внутренних дел зарегистрировали 98 тысяч подобных фактов. В ведомстве уточнили, что среди типичных мошеннических схем – применение фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений для получения доступа к их аккаунтам.

"Получив контроль над профилем, злоумышленники нередко рассылают от имени владельца просьбы о займе денег либо распространяют среди его контактов вредоносные ссылки", – пояснили представители пресс-центра.

Еще один распространенный метод – создание фейковых аккаунтов, копирующих профили руководителей организаций, должностных лиц, в том числе сотрудников образовательных учреждений. Такие поддельные учетные записи используются для целевых атак на сотрудников компаний, отметили в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали с начала года более 24 тысяч фактов использования мессенджера Telegram мошенниками. Мессенджер также используется при подготовке и совершении других преступлений. В их числе – бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконный сбор и распространение персональных данных.