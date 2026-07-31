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31 июля, 06:14

Общество

Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Москве 31 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность прогнозируется в Москве в пятницу, 31 июля. На востоке Московской области возможен небольшой дождь, информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов тепла, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 13 градусов, по области – до плюс 11 градусов.

Холодная погода в столичном регионе отступает, и уже в ближайшие выходные, 1–2 августа, в Москву придет жара до 31 градуса. По словам синоптиков, при переменной облачности в субботу обойдется без осадков. При этом в воскресенье, во второй половине дня, местами возможен кратковременный дождь.

Жаркая и солнечная погода также прогнозируется в Московском регионе в начале следующей недели. Колебания атмосферного давления будут небольшими, с тенденцией к росту.

Сухая и теплая погода установится в Москве в конце недели

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