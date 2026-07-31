Дима Билан сообщил о продаже всех билетов на свой концерт в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Заслуженный артист России Дима Билан сообщил, что все билеты на его сольный концерт на площадке "ВТБ Арена" в Москве полностью распроданы. Об этом певец написал в своем телеграм-канале.

"Уже сегодня вечером (31 июля. – Прим. ред.) мы встретимся на "ВТБ Арене" на моем большом сольном шоу "Твой № 1", – отметил артист.

Билан рассказал, что последние месяцы он и его команда готовились к этому выступлению: репетиции, музыка, свет, сценография, звук – сотни людей и тысячи деталей ради нескольких часов на сцене.

По словам исполнителя, будет громко и масштабно, такого зрители еще не видели.

"Будет много музыки, света, эмоций и моментов, которые случаются только здесь и сейчас, когда огромная арена становится одним целым", – добавил певец.

Артист также поблагодарил поклонников за то, что они решили провести этот вечер на его концерте.

"Москва, сегодня мы сделаем это вместе", – заключил Билан.

Как подсчитало ранее РИА Новости, выручка от продажи билетов на шоу может составить около 115 миллионов рублей без учета расходов на проведение.

Ранее Билан признался, что возвращался к бывшим после расставания. По его словам, если партнеры до конца "что-то не отпустили", история может повториться. Он отметил, что иногда лучше предложить спокойно обсудить все вопросы за чашкой кофе.