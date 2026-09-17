DM: женщина влюбилась в автобус и вышла за него замуж в Колумбии

Фото: mirror.co.uk

35-летняя жительница Колумбии Лизбет Патиньо вышла замуж за красный автобус TransMilenio, курсирующий по маршруту № 60 в Боготе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина призналась, что провела церемонию втайне: надела белое платье, купила торт и жемчужное кольцо, а на праздник пригласила лишь одного гостя. Позже она составила документ, в котором самостоятельно засвидетельствовала союз с автобусом.

Чтобы быть рядом с "мужем", Патиньо уволилась из больницы, где работала медсестрой, и устроилась уборщицей в депо.

"Я счастлива просто быть там", – рассказала она.

Патиньо также заявила, что выполняет долг жены и защищает автобус: однажды она устроила скандал пассажиру, который разбил в нем окно. В прошлом месяце Патиньо сделала татуировку с изображением "возлюбленного".

По словам женщины, она решила рассказать о браке публично из-за страха, что маршрут № 60 отменят в связи со строительством метро.

"Я чувствую такое бессилие и боль", – отметила она.

Патиньо надеется заручиться поддержкой юристов, правозащитных организаций и людей, состоящих в похожих отношениях.

Она также рассказала, что с детства страдает объектофилией – парафилическим расстройством, при котором возникает глубокая эмоциональная связь с неодушевленным предметом. Еще в 10 лет она влюбилась в междугородний автобус Trans Sandoná № 2200.

"Моя любовь была глубокой и искренней. Я плакала из-за него и писала ему письма", – поделилась она.

Хотя женщина называет автобус любовью всей своей жизни, она не исключает, что в будущем сойдется с обычным мужчиной. Пока же ее сердце принадлежит TransMilenio.

Ранее в Мексике мэр города Сан-Педро-Уамелула обручился с "маленькой принцессой" – самкой каймана. "Свадьба" прошла в рамках традиционного ритуала, который проводится там уже несколько сотен лет.