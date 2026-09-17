Пластилиновый фильм "Безумная планета" появится в российских кинотеатрах в 2027 году

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Премьера авторской кинокартины "Безумная планета" режиссера Сергея Меринова состоится в российских кинотеатрах в следующем году. Об этом на партнерском лицензионном саммите "Союзмультфильма" сообщила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская, передает РИА Новости.

История ленты переносит зрителей в XXXI век. Двое космонавтов отправляются на планеты, которые ученые создали специально для людей будущего. Однако вместо обычных космических объектов герои сталкиваются с целыми самостоятельными мирами. Эти планеты оказываются живыми, непредсказуемыми и наделенными собственным характером, поэтому каждая новая остановка становится для космонавтов отдельным испытанием и фактически новым персонажем истории.

Кинокартина объединит пластилиновую технику и 3D. В ее создании участвовал лид-аниматор Disney Марат Давлетшин. Авторы рассчитывают заинтересовать фильмом семейную аудиторию, но делают акцент не только на приключенческой составляющей.

В основу проекта также вошли фантастика, абсурдный юмор и необычные герои, а пластилиновая стилистика должна сформировать узнаваемый визуальный мир, рассчитанный как на кинопрокат, так и на цифровую среду.

Ранее сообщалось, что премьера новогоднего фильма ТНТ "Очень сказочные дела" в кинотеатрах состоится 3 декабря. В кинокартине сыграют комик Михаил Галустян, певица Люся Чеботина, комик Тимур Батрутдинов, актеры Андрей Гайдулян, Владимир Епифанцев, Владимир Яглыч и певец Алексей Воробьев.

Также в фильме появятся народный артист России Филипп Киркоров, актрисы Яна Кошкина и Валентина Рубцова и актер Игорь Ознобихин. "Очень сказочные дела" станут продолжением линейки новогодних проектов ТНТ, в которую ранее вошли "Самоирония судьбы", "Иван Васильевич меняет все", "Небриллиантовая рука" и "Невероятные приключения Шурика".