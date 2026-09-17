МИД разъяснил послу Франции позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял посла Франции в Москве Николя де Ривьера по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по проблематике украинского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД.

Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины.

Как отметили в министерстве, речь идет о полном и необратимом устранении первопричин конфликта. Особый акцент был сделан на необходимости обеспечения законных интересов России по безопасности и восстановления прав русского и русскоязычного населения Украины.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что российская сторона будет добиваться устойчивого мира.

При этом страна не намерена соглашаться на новые "передышки" для армии Украины. Дипломат также добавила, что следует учитывать сложившуюся на земле ситуацию.