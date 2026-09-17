Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 18:58

Политика

МИД разъяснил послу Франции позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял посла Франции в Москве Николя де Ривьера по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по проблематике украинского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД.

Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины.

Как отметили в министерстве, речь идет о полном и необратимом устранении первопричин конфликта. Особый акцент был сделан на необходимости обеспечения законных интересов России по безопасности и восстановления прав русского и русскоязычного населения Украины.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что российская сторона будет добиваться устойчивого мира.

При этом страна не намерена соглашаться на новые "передышки" для армии Украины. Дипломат также добавила, что следует учитывать сложившуюся на земле ситуацию.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика