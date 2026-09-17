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17 сентября, 18:20

Шоу-бизнес

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что заболела ветрянкой

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс сообщила, что во время недавнего отпуска у нее внезапно появилась сыпь на ногах. Об этом она рассказала в беседе с ОСН.

Сначала актриса не могла понять, почему на коже возникли пятна. Позже выяснилось, что причиной стала ветряная оспа. Бледанс призналась, что до сих пор не понимает, где могла заразиться.

Сейчас актриса проходит лечение. Телеведущая рассказала, что высыпания обычно не доставляют ей серьезного дискомфорта. Иногда они, однако, вызывают зуд.

Ранее актер и телеведущий Сергей Белоголовцев рассказал о восстановлении после инсульта, который перенес в 2024 году. По его словам, речь после болезни не пострадала, однако голос стал тише.

Перед инсультом артист много работал и практически не отдыхал, поэтому призывал не пренебрегать восстановлением и уметь вовремя останавливаться.

Белоголовцев сам момент резкого ухудшения состояния практически не помнит, он упал в ванной, где его обнаружила младшая сестра. На лечение и реабилитацию актера деньги пожертвовали артисты "Квартета И", чего он не ожидал и за что лично их поблагодарил.

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