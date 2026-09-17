Путин: зарплаты в России выросли на 6,5% в первом полугодии

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В России заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%", – отметил президент.

По его словам, стабильность на рынке труда и увеличение доходов граждан положительно сказываются на потребительском спросе. За первые семь месяцев года розничные продажи выросли на 5,4%. В целом экономическая ситуация в стране развивается в соответствии с ожиданиями, подчеркнул российский лидер.

"По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1% – примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год", – сказал Путин.



Глава государства также подчеркнул, что инфляция в России остается под контролем. С начала второго квартала прошлого года ее темпы постепенно уменьшаются. По состоянию на 14 сентября уровень инфляции составил 6,2%, что ниже показателя 2025 года. Путин подчеркнул, что совместные усилия Центрального банка и правительства по сдерживанию инфляции приносят положительные результаты.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что рост зарплат у россиян сохранится и в будущем. Он также напомнил, что президент неоднократно призывал к формированию в стране экономики высоких зарплат.

По данным Росстата, реальные зарплаты в июне 2026 года выросли на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне достигла 114,7 тысячи рублей.