Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 20:26

Экономика
Главная / Новости /

Путин: зарплаты в России выросли на 6,5% в первом полугодии

Зарплаты в России выросли на 6,5% в первом полугодии – Путин

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В России заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%", – отметил президент.

По его словам, стабильность на рынке труда и увеличение доходов граждан положительно сказываются на потребительском спросе. За первые семь месяцев года розничные продажи выросли на 5,4%. В целом экономическая ситуация в стране развивается в соответствии с ожиданиями, подчеркнул российский лидер.

"По оценке, по итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта будет находиться в пределах 1% – примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год", – сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что инфляция в России остается под контролем. С начала второго квартала прошлого года ее темпы постепенно уменьшаются. По состоянию на 14 сентября уровень инфляции составил 6,2%, что ниже показателя 2025 года. Путин подчеркнул, что совместные усилия Центрального банка и правительства по сдерживанию инфляции приносят положительные результаты.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что рост зарплат у россиян сохранится и в будущем. Он также напомнил, что президент неоднократно призывал к формированию в стране экономики высоких зарплат.

По данным Росстата, реальные зарплаты в июне 2026 года выросли на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне достигла 114,7 тысячи рублей.

Читайте также


властьэкономика

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика