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17 сентября, 19:15

Шоу-бизнес

Телеведущая Чурикова рассказала о голодании до анорексии ради карьеры на ТВ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Телеведущая и продюсер Яна Чурикова призналась, что на рубеже 1990-х и 2000-х годов голодала, чтобы выглядеть стройнее на экране. Об этом она рассказала в интервью изданию "Теленеделя".

По словам 47-летней журналистки, тогда она весила около 95 килограммов и отказывалась от еды. Это привело к комплексу проблем: компульсивные переедания, анорексия и булимия. К 2002 году, к первой "Фабрике", Чурикова пришла на пике анорексии.

"Вообще не знаю, как мне удалось сохранить позицию ведущей, потому что при анорексии один из главных симптомов – ухудшается память, мне было сложно вспоминать слова, тексты, имена", – поделилась Чурикова.

Журналистка отметила, что справиться с недугом ей помог врач-эндокринолог.

Ранее Чурикова высказалась против тренда на экстремальное похудение. По ее словам, бодипозитив "тихо умер". Телеведущая также призвала пользовательниц не стесняться и выкладывать снимки "в рамках приличия", не боясь осуждений за свой вес.

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