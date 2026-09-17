Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что цены на бензин на заправках страны стали невыносимыми для граждан. Об этом он написал в соцсети X по итогам встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.

"Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе на заправках", – отметил Макрон.

Рост стоимости топлива произошел после начала конфликта вокруг Ирана в феврале. На этом фоне лидеры трех стран подчеркнули необходимость обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее Макрон призвал правительство мобилизовать усилия в вопросах поставок топлива в связи с проблемами с ценами на бензин. На фоне этого официальный представитель кабмина Мод Брежон заявила, что ключевые задачи президента на ближайшее время – обеспечить стабильность поставок и достаточные объемы топлива.

По ее словам, сейчас рассматривается возможность предоставления нефтеперерабатывающим предприятиям большей свободы действий.