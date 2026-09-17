Ирландия отказалась от участия в "Евровидении"

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Ирландия не примет участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2027" и не будет его транслировать, сообщил телеканал RTE.

Причиной стал допуск Израиля. Уточняется, что участие Ирландии невозможно оправдать на фоне продолжающейся гибели людей в секторе Газа и гуманитарного кризиса, который угрожает жизни огромного числа мирных жителей.

Телеканал также выразил глубокую обеспокоенность отказом в предоставлении международным журналистам независимого доступа на территорию анклава.

Ранее сообщалось, что Нидерланды не будут участвовать в "Евровидении" в 2027 году. Причиной также стало приглашение Израиля на конкурс. Нидерланды указали, что мероприятие перестало быть нейтральным, поскольку одна из стран-участниц все еще вовлечена в крупномасштабный военный конфликт.

Конкурс станет 71-м по счету и впервые пройдет в Болгарии, победившей в 2026 году в Вене с песней Bangaranga в исполнении певицы Дары. Финал назначен на 15 мая 2027 года.

