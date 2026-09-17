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Аэропорты Жуковский и Внуково начали обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, что изменения в работе связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее стало известно, что Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Данный вопрос в настоящее время не стоит в повестке ни у ведомства, ни у Минтранса.

Чартерные рейсы выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу перевозчика.