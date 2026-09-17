Daily Mail: Пентагон охвачен хаосом и деморализацией

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Сотрудники Пентагона сообщают о хаосе и кадровых проблемах в ведомстве под руководством Пита Хегсета, передает Daily Mail со ссылкой на данные анонимного опроса шести военных и гражданских служащих.

По информации источников, Хегсет занимается увольнением военных с громкими именами, в том числе среди высшего командного состава. Глава ведомства мешает их продвижению и ведет борьбу с разными идеологиями, в том числе с "христианским национализмом".

Кроме того, военные указывают на перегруженность американских объектов на Ближнем Востоке и нехватку поддержки.

Ранее СМИ писали, что глава Пентагона обсуждал с ближайшим окружением возможность выдвижения на пост президента США в 2028 году. Утверждалось, что Хегсет и его жена Дженнифер несколько месяцев обдумывают идею его участия в президентской гонке.

Они считают, что Хегсет обладает качествами, которые принесли президенту США Дональду Трампу популярность в рядах движения "Сделаем Америку вновь великой". При этом сам глава Пентагона опроверг данную информацию в своих соцсетях.

