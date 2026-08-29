NBC: глава Пентагона Хегсет рассматривает возможное участие в президентской гонке

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Глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал с ближайшим окружением возможность выдвижения на пост президента США в 2028 году. Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Хегсет и его жена Дженнифер несколько месяцев обдумывают идею его участия в президентской гонке. Они считают, что Хегсет обладает качествами, которые принесли президенту США Дональду Трампу популярность в рядах движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой").

Сам Хегсет уже опроверг данное сообщение в своих соцсетях.

"Это на 100% ложь. Мы об этом говорили NBC, но они просто лгут, ссылаясь на анонимные "источники". Моя единственная задача – сделать министерство обороны снова великим", – написал он в соцсети X.

Ранее Трамп в шутку заявил о намерении стать следующим главой государства после выборов 2028 года. Он подчеркнул, что не хотел бы приписывания своих заслуг другому хозяину Белого дома.

По информации СМИ, Трамп не определился с выбором своего преемника, но выразил сомнения относительно вице-президента США Джей Ди Вэнса. Журналисты выяснили, что глава Белого дома регулярно интересовался мнением о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио. Тем не менее сам Трамп ясно дал понять, что не поддерживает ни одного из них.