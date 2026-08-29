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Политика

Трамп заявил о заключении нефтяной сделки с Венесуэлой

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, согласно которому Вашингтон получает под свой контроль нефтяные резервы Венесуэлы. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"По моему указанию, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, тесно сотрудничая с уважаемым временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в рамках партнерства с частным бизнесом, обеспечили США контроль над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных запасов нефти в Венесуэле", – сообщил глава Белого дома.

Трамп назвал это соглашение "самой крупной нефтяной сделкой за всю мировую историю". Он также отметил, что это соглашение значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

"Эта историческая сделка более чем вдвое увеличивает запасы нефти США, значительно увеличивает наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы, одновременно помогая Венесуэле и дальше двигаться по пути к грандиозному успеху и великому процветанию", – добавил лидер США.

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла в данный момент не готова к проведению выборов, однако, страна постепенно движется к этому, а Вашингтон проконтролирует процесс. При этом американский лидер не уточнил, в какой именно форме США будут участвовать в подготовке выборов и что подразумевает под "контролем" процесса.

В апреле Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую американским компаниям вести коммерческие переговоры и заключать предварительные соглашения с правительством Венесуэлы. Согласно тексту документа, допускаются все операции, сопутствующие и необходимые для участия в таких переговорах по условным контрактам.

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