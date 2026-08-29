Овечкин спел песню "Моя игра" на совместном концерте Басты и Гуфа

Фото: МАХ/"Москва 24"

Российский хоккеист Александр Овечкин появился на сцене во время совместного концерта Басты (Василия Вакуленко) и Гуфа (Алексея Долматова) в "Лужниках". Спортсмен исполнил вместе с музыкантами песню "Моя игра".

Артисты завершили совместное выступление песней "Моя игра", во время которой на сцену вышел хоккеист.

"Ребята! Москва! "Лужники"! Россия!" – прокричал Овечкин со сцены.

После этого спортсмен признался в любви своей супруге Анастасии Шубской перед более чем 70 тысячами зрителей.

Концерт Басты и Гуфа прошел 28 августа на сцене стадиона "Лужники". Встреча звезд произошла спустя 16 лет после выхода их первой совместной пластинки.

На концерте исполнители представили последний совместный альбом, а также исполнили песни, написанные в 2010 году. Выступление посетили 70 572 человека.

В ходе выступления Гуф вживую исполнил куплет на китайском языке из песни "Чайный пьяница 2.0". Некоторым зрителям удалось повторить строчки из композиции в унисон с артистом.