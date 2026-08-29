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01:35

Общество

Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе в 2027 году

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Минпросвещения России планирует в 2027 году обновить федеральный государственный образовательный стандарт для 1–4-х классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Он пояснил, что изменения нужны для синхронизации знаний, которые дети получают в начальных классах и на других уровнях образования. Также обновление стандарта должно обеспечить плавный переход от дошкольного обучения к школьному.

Минпросвещения также приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для школьников 5–9-х классов. При разработке образовательного стандарта ведомство четко определит личностные и предметные результаты, выстроит межпредметные связи и обеспечит согласованность всех вносимых изменений.

Между тем Рособрнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027. Предложения подготовлены совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). В большинстве предметов структура и содержание экзаменационных материалов останутся без изменений.

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