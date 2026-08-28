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28 августа, 20:19

Происшествия

Дело возбуждено по факту гибели 16-летней девушки в горной реке в Сочи

Фото: MAX/"ЮРПСО МЧС России"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 16-летней девушки в горной реке в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 27 августа девушка вместе со знакомыми купалась в реке вблизи улицы Агурское Ущелье. Компания находилась без сопровождения взрослых. Во время плавания несовершеннолетнюю унесло течением в сторону акватории Черного моря.

Тело погибшей обнаружили недалеко от места купания. Следователи уже осмотрели место происшествия и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования взял на контроль аппарат следственного управления.

В связи с трагическим случаем в СКР напомнили о правилах безопасности на водных объектах. Ведомство призывает родителей исключить свободный доступ детей к водоемам, не оставлять несовершеннолетних без присмотра вблизи рек, прудов и бассейнов, а также разъяснять им запрет на самостоятельный подход к воде. При нахождении у естественных водоемов ребенка нужно постоянно держать в поле зрения и использовать спасательные жилеты и нарукавники, которые, однако, не заменяют контроль взрослого.

Ранее шестилетнего мальчика унесло течением реки в Ингушетии. Ребенок гулял с отцом на берегу недалеко от дома, но оступился и упал в воду. Отец попытался спасти его, но из-за сильного течения не смог. В результате ребенок скрылся под водой.

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