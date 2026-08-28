Число погибших при наводнении в Непале выросло до 579

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Число погибших в результате наводнения в северных районах Непала увеличилось до 579. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий Непала.

Кроме того, еще 1 924 человека до сих пор числятся пропавшими без вести, уточнили в управлении.

Наводнение произошло 26 августа после землетрясения и последовавшего за ним оползня. Стихия затронула территории вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши. При этом 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро, что усугубило ситуацию. Тем не менее основные туристические центры страны, включая Катманду, Покхару и Читван, не пострадали.

По последним данным, в Непале продолжаются поиски семи россиян, которые числятся пропавшими без вести. Среди них гид Елена Оксюз и основатель якутского Дома музыкантов Кирилл Третьяков.

Владимир Путин направил соболезнования президенту и премьер-министру Непала в связи с последствиями стихийного бедствия.