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28 августа, 19:19

Политика

Медведев предрек формирование новой системы международного права

Фото: TASS/POOL/Екатерина Штукина

Современная ситуация в мире создает предпосылки для формирования новой системы международного права. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа.

По его словам, подобные изменения происходят после или на фоне крупных глобальных конфликтов и на данный момент ситуация соответствующая. Он также назвал глобальным и системным противостояние России с рядом западных стран, подчеркнув при этом, что до прямого военного конфликта глобального масштаба дело пока не дошло.

Кроме того, Медведев заявил, что западные страны напрасно считают себя победителями после распада СССР. По его словам, исчезновение прежней системы сдерживания не привело к улучшению международной обстановки, а, напротив, стало одной из причин последовавшего хаоса.

В качестве примера он также привел заявления США о победе над Ираном, отметив, что такие оценки не соответствуют действительности. Зампред Совбеза также заявил, что Россия одержит победу в военном и экономическом противостоянии, тогда как информационная война, по его мнению, не имеет конца.

"Первые войны закончатся нашей победой: настоящая, горячая война, и экономическая. Никаких сомнений быть не может. Что касается третьей, информационной войны, – это бесконечная история", – сказал Медведев.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина постепенно проигрывает России в конфликте и сейчас наступил переломный момент, требующий срочного плана прекращения боевых действий. Среди проблем он назвал неспособность внедрять инновации, коррупцию, кумовство и отсутствие политической независимости институтов.

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