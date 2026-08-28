В Ростовской области ввели режим ЧС из-за остановки работы портов

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Режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской области из-за прекращения работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее распоряжение губернатора региона Юрия Слюсаря опубликовано на официальном портале правовой информации области.

Данный режим вступил в силу с 18:00 28 августа. Чрезвычайной, в частности, была признана обстановка, складывающаяся в регионе с 10 июля.

Согласно документу, причиной сложившейся ситуации стали атаки ВСУ на объекты логистической инфраструктуры. Из-за этого у сельхозпроизводителей скопились значительные объемы продукции.

Ранее в результате ночной украинской атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Предприятие приостановило работу.

Также сообщалось, что в Каменске-Шахтинском были повреждены 33 частных дома, 5 нежилых помещений и 4 автомобиля, а в Донецке выбиты окна у 8 частных домовладений.