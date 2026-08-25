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25 августа, 07:14

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Мирошник: более 400 человек пострадали от ударов ВСУ за неделю

Более 400 человек пострадали от ударов ВСУ за неделю – Мирошник

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

За прошедшие 7 дней из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 46 мирных жителей РФ, еще 364 человека получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов пострадали 410 мирных жителей: ранены 364 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 46 человек, в том числе 5 детей", – говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего по гражданским объектам на российской территории украинские военные выпустили не менее 7 462 боеприпасов. Среди них – реактивные снаряды для РСЗО калибром 122 миллиметра, артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины и гранаты. Противник также активно применял ударные беспилотники, FPV-дроны и стрелковое оружие.

Мирошник подчеркнул, что подавляющее большинство вооружений, используемых Украиной для ударов по гражданскому населению, произведены и поставлены западными странами.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, организовали террор против мирного российского населения. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский продолжает выпрашивать у Запада оружие и боеприпасы, которые используются для ударов по России, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Путин заявил, что удары ВСУ не изменили ситуацию на фронте

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