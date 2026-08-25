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25 августа, 08:25

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Медведев: Россия будет со всей мощью реагировать на угрозы своих недругов

Россия будет со всей мощью реагировать на угрозы своих недругов – Медведев

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Москва не может оставаться равнодушной к агрессивным планам противников и в случае необходимости отреагирует со всей мощью, заявил зампред Совбеза РФ в интервью газете "Южная Осетия".

"Если кто-то считает, что способен уничтожить нас, ему придется в полной степени осознать последствия таких намерений для самих себя. Мы будем реагировать всей своей мощью. И единственным победителем будет Россия", – подчеркнул Медведев.

Отдельно зампред Совбеза остановился на угрозах, связанных с расширением НАТО. По его словам, Североатлантический альянс остается враждебным для России военно-политическим блоком, который постоянно расширяется. Медведев отметил, что звучат планы приема в НАТО новых членов из постсоветских стран то Грузии, то Украины.

"Совершенно очевидно, что все это создает для России экзистенциальную угрозу", – заключил политик.

Ранее Владимир Путин заявлял, что страны НАТО развязали войну против России, начав с госпереворота на Украине. По словам президента, именно это вынудило Москву защитить жителей Крыма, а позже начать проведение спецоперации.

Он также подчеркнул, что все члены Альянса наращивают враждебные действия против России, а некоторые страны вступили в него уже после 2022 года, чтобы "разделить пирог" после ее поражения, однако поторопились.

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