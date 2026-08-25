Песков назвал слухи о мобилизации информационными утками

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Слухи о мобилизации в России являются информационными утками, которые вбрасывают власти Украины. Об этом RTVI заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим пытается идеологически раскачивать ситуацию в России. Подобные слухи целенаправленно размещаются в информационном поле.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что стране не нужна мобилизация. Он указал, что такие меры не планируются.

Похожее заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. С его слов, в России нет необходимости проводить мобилизацию, слухи о ней являются частью вражеской пропаганды.