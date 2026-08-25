Собянин: обновленный корпус школы № 2127 откроется 1 сентября

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Обновленный корпус школы № 2127, расположенный на Салтыковской улице в районе Новокосино, откроется 1 сентября. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Корпус рассчитан на обучение 550 детей 1–6-х классов. Особое внимание в учебном процессе уделят предметам естественно-научного направления: математике, биологии, информатике и естествознанию.

В ходе реконструкции в здании оборудовали учебные кабинеты с перегородками-трансформерами, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания и биологии, кабинеты информатики и информационных технологий, спортивный и хореографический залы.

Кроме того, в школе появится медиатека для групповой и индивидуальной работы, многофункциональное пространство для мероприятий, лекций и выставок, а также обеденный зал.

Особое внимание было уделено созданию зон отдыха и удобных рабочих мест, так как в корпусе будут учиться маленькие дети. Для учителей в кабинетах установили вместительные системы хранения.

На прилегающей территории была построена спортплощадка для игр с мячом, гимнастическая зона, игровые комплексы, пространство для тихого отдыха, а также места для парковки велосипедов и самокатов.

Также 1 сентября откроются обновленные корпуса школы № 2097 в Южном Тушине. Здания расположены на бульваре Яна Райниса, доме 43, корпусе 2, и улице Аэродромной, доме 9. Работы проводились по программе "Моя школа".

Специалисты починили фасады и внутренние помещения, заменили инженерные системы, установили новую мебель и современное оборудование в кабинетах, а также благоустроили дворы.

