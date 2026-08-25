Онищенко назвал маловероятным вероятность завоза лихорадки Эбола в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Завоз лихорадки Эбола в Россию маловероятен, но даже если он произойдет, вирус не сможет распространиться из-за принимаемых мер защиты населения. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Тем не менее Онищенко призвал россиян осмысленно подходить к планированию поездок за рубеж. По его словам, перед поездкой нужно изучать ситуацию, консультироваться со специалистами и только после этого принимать решение.

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) была зафиксирована в мае. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК (INSP), число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в стране выросло до 5 514 человек. Скончались от вируса 2 642 гражданина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовности России начать серийный выпуск вакцины против нового штамма лихорадки. После этого африканские страны выразили заинтересованность в покупке данного лекарства, уточнил директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин.

