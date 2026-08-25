Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 10:47

Общество

Ярмарка трудоустройства в сфере промышленности пройдет в Москве 27 августа

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Московская ярмарка трудоустройства в сфере промышленности пройдет 27 августа в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00 по адресу Волгоградский проспект, дом 42, корпус 8. Принять участие могут все желающие бесплатно, но по предварительной регистрации.

По словам руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрея Тарасова, за последние три года работники сферы промышленности стали зарабатывать на 28% больше. Средний ежемесячный доход квалифицированных специалистов достиг порядка 200 тысяч рублей.

Он отметил, что столичной промышленности сейчас особенно необходимы токари, сварщики, слесари, операторы станков. На ярмарке посетители не только смогут пообщаться с работодателями, но и понаблюдать за работой специалистов.

На мероприятии 40 крупных организаций представят более 1,5 тысячи рабочих мест. Среди участников в том числе:

  • ПАО "Россети Московский регион";
  • "Российские космические системы";
  • "Газпром межрегионгаз Москва";
  • Московский машиностроительный завод "Авангард";
  • концерн "Автоматика";
  • Научно-исследовательский институт стали.

Кроме того, впервые свои вакансии предложат "Московская верфь", "Связьстройдеталь", "Техномаш-ВОС" и "БиоДжет".

Посетителям также предложат пройти профориентационное тестирование и проконсультироваться с карьерным наставником. Специалист поможет выбрать направление и проинформирует об обучении и трудоустройстве. Также запланированы мастер-классы и VR-погружение в профессии.

В цехе "Радиомонтаж" гостям продемонстрируют сборку водомерных узлов и пайку труб, научат основам монтажа и дефектоскопии электронных компонентов. В электромонтажном цехе состоится мастер-класс "Все об электрике дома: набор мастера и проверка системы". Мастера также расскажут о токарном деле. Можно будет даже попробовать себя в роли водителя электробуса или машиниста электропоезда.

Также посетители смогут узнать о быстрых курсах обучения и повышения квалификации. На выбор предлагается 75 таких программ. Обучение занимает не более трех месяцев и проводится на реальном оборудовании. 80% обучающихся устраиваются на работу еще во время учебы. А после прохождения курсов их доход увеличивается примерно на 50%.

Ранее стало известно, что сварщики, газорезчики, токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ являются наиболее востребованными в России специалистами. До 2032 года российской экономике необходимо около 290 тысяч представителей этих профессий.

Сварщики и токари будут востребованы в России до 2032 года

Читайте также


обществогород

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика