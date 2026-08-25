Ярмарка трудоустройства в сфере промышленности пройдет в Москве 27 августа

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Московская ярмарка трудоустройства в сфере промышленности пройдет 27 августа в центре практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие будет проходить с 11:00 до 14:00 по адресу Волгоградский проспект, дом 42, корпус 8. Принять участие могут все желающие бесплатно, но по предварительной регистрации.

По словам руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрея Тарасова, за последние три года работники сферы промышленности стали зарабатывать на 28% больше. Средний ежемесячный доход квалифицированных специалистов достиг порядка 200 тысяч рублей.

Он отметил, что столичной промышленности сейчас особенно необходимы токари, сварщики, слесари, операторы станков. На ярмарке посетители не только смогут пообщаться с работодателями, но и понаблюдать за работой специалистов.

На мероприятии 40 крупных организаций представят более 1,5 тысячи рабочих мест. Среди участников в том числе:

ПАО "Россети Московский регион";

"Российские космические системы";

"Газпром межрегионгаз Москва";

Московский машиностроительный завод "Авангард";

концерн "Автоматика";

Научно-исследовательский институт стали.

Кроме того, впервые свои вакансии предложат "Московская верфь", "Связьстройдеталь", "Техномаш-ВОС" и "БиоДжет".

Посетителям также предложат пройти профориентационное тестирование и проконсультироваться с карьерным наставником. Специалист поможет выбрать направление и проинформирует об обучении и трудоустройстве. Также запланированы мастер-классы и VR-погружение в профессии.

В цехе "Радиомонтаж" гостям продемонстрируют сборку водомерных узлов и пайку труб, научат основам монтажа и дефектоскопии электронных компонентов. В электромонтажном цехе состоится мастер-класс "Все об электрике дома: набор мастера и проверка системы". Мастера также расскажут о токарном деле. Можно будет даже попробовать себя в роли водителя электробуса или машиниста электропоезда.

Также посетители смогут узнать о быстрых курсах обучения и повышения квалификации. На выбор предлагается 75 таких программ. Обучение занимает не более трех месяцев и проводится на реальном оборудовании. 80% обучающихся устраиваются на работу еще во время учебы. А после прохождения курсов их доход увеличивается примерно на 50%.

Ранее стало известно, что сварщики, газорезчики, токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ являются наиболее востребованными в России специалистами. До 2032 года российской экономике необходимо около 290 тысяч представителей этих профессий.