Калининградские таможенники нашли в куртке россиянки 116 краснокнижных ящериц

Фото: customs.gov.ru

В Калининградской области таможенники нашли 116 живых ящериц у россиянки, которая пыталась вывезти их в Польшу. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь региональной таможни Оксана Иванова.

Рептилии были спрятаны в подкладке куртки, документов на их перевозку у женщины не оказалось. Ящерицы длиной от 10 до 15 сантиметров находились в холщовых мешочках по 3–5 штук в каждом.

Женщина рассказала, что везла животных в Германию за вознаграждение. Таможенная экспертиза выяснила, что ящерицы относятся к виду ушастая круглоголовка, который занесен в Красную книгу России.

Изъятых рептилий передали в местный центр помощи экзотическим животным. В отношении россиянки возбудили административное дело о сокрытии товаров от таможенного контроля. Ей грозит штраф до трехкратной стоимости ящериц с возможной конфискацией.

Ранее в Москве пресекли ввоз 185 высушенных экзотических жуков и скорпионов. Их отправили из Таиланда в Воронеж. При сканировании посылки таможенники увидели 125 азиатских лесных скорпионов и 60 переливающихся жуков-листоедов. Каждая особь была прикреплена к картонной подложке и упакована в целлофан.