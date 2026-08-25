Издательство "Просвещение" снизило цены на 94 учебника по предписанию ФАС

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Издательство "Просвещение" снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В ведомстве уточнили, что издательство выполнило предписание ФАС и направило в службу письмо об этом. В отдельных случаях цены снизились до 78%.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ФАС жестко реагировать на необоснованное повышение цен на цветы перед 1 сентября и другими праздниками. По словам парламентария, продавцы цветов начинают поднимать цены перед праздниками, что вызывает раздражение у граждан.

Нилов сравнил такую тактику с поведением сервисов такси во время непогоды, отметив, что бизнес пользуется повышенным спросом в ущерб покупателям. Депутат подчеркнул, что любое подорожание должно иметь четкое обоснование. Он добавил, что рост цен на 10–15% допустим, но повышение в 2–2,5 или 3 раза требует регулирования.

