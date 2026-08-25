В Красноярске мужчина выломал дверь храма, чтобы помолиться

Фото: телеграм-канал Kras Mash

В Красноярске задержали 29-летнего мужчину, который взломал дверь храма Рождества Христова. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Росгвардии.

Сотрудники прибыли на охраняемый объект после сигнала "Тревога". При осмотре здания, расположенного на улице Щорса, были обнаружены следы взлома входной двери, а внутри находился неизвестный мужчина. Он попытался скрыться, но был задержан.

Злоумышленник находился в состоянии опьянения. На вопрос, зачем он проник в храм, задержанный ответил: "Помолиться".

По предварительным данным, злоумышленник повредил имущество храма. Сумма причиненного ущерба оценивается в 75 тысяч рублей. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее мужчина повредил 15 телевизоров в магазине бытовой техники и электроники в Краснодаре. Сигнал тревоги поступил из торгового зала, где нарушитель начал сбрасывать телевизоры с выставочной витрины на пол.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали полиции. По предварительной оценке, ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

