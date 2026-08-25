Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 10:07

Происшествия

В Красноярске мужчина выломал дверь храма, чтобы помолиться

Фото: телеграм-канал Kras Mash

В Красноярске задержали 29-летнего мужчину, который взломал дверь храма Рождества Христова. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Росгвардии.

Сотрудники прибыли на охраняемый объект после сигнала "Тревога". При осмотре здания, расположенного на улице Щорса, были обнаружены следы взлома входной двери, а внутри находился неизвестный мужчина. Он попытался скрыться, но был задержан.

Злоумышленник находился в состоянии опьянения. На вопрос, зачем он проник в храм, задержанный ответил: "Помолиться".

По предварительным данным, злоумышленник повредил имущество храма. Сумма причиненного ущерба оценивается в 75 тысяч рублей. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее мужчина повредил 15 телевизоров в магазине бытовой техники и электроники в Краснодаре. Сигнал тревоги поступил из торгового зала, где нарушитель начал сбрасывать телевизоры с выставочной витрины на пол.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали полиции. По предварительной оценке, ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика