Нефтезавод в Ростовской области приостановил работу после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/ Эрик Романенко

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области приостановил работу после полученных повреждений в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в MAX сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Шахтинском после атаки вражеских дронов повреждены оказались 33 частных дома, 5 нежилых помещений и 4 автомобиля. Вместе с тем повреждения зафиксированы в Донецке, где выбило окна у 8 частых домовладений.

Также ВСУ атаковали Краснодарский край. Там из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную станцию Афипская погибли 2 человека, еще 2 пострадали.

Кроме того, в поселке Афипском оказались повреждены не менее 10 частных домов, один из которых загорелся. Возгорание также произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

