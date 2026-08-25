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25 августа, 09:19

Город

В СВАО благоустроили 221 двор из 236 запланированных

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке Москвы приведены в порядок 221 из 236 дворов, которые планировали обновить в 2026 году. Работы по благоустройству завершаются, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Во дворах округа обновляют детские и спортивные площадки, ремонтируют дорожное покрытие, устанавливают новый бортовой камень, приводят в порядок подпорные стены и меняют контейнерные площадки. На объектах каждый день заняты от 15 до 25 специалистов и две единицы техники – тракторы, самосвалы, манипуляторы и автомобили для доставки материалов.

Работы проводят в несколько этапов. Сначала удаляют старое покрытие и малые архитектурные формы, затем подготавливают основание, устанавливают бортовой камень, устраивают дополнительные слои, монтируют новое оборудование и укладывают безопасное покрытие.

Уже завершено обновление 13 спортивных площадок, реконструированы 103 игровые площадки, а также 30 зон с тренажерами. К настоящему времени специалисты благоустроили дворы на улице Академика Королева, Алтуфьевском шоссе, в Югорском проезде, на Новосущевской, Широкой, Тайнинской, Ленской, Яблочкова, Корнейчука и Сельскохозяйственной улицах. Там обустроили новые площадки, уложили покрытие, поставили дополнительное оборудование, скамейки и фонари.

Ранее стало известно, что в районе Люблино на юго-востоке Москвы в этом году благоустроят сквер памяти Героя Советского Союза летчика Александра Авдеева. В ходе работ там обновят облицовку памятника Авдееву и мемориальные тумбы на аллее. Кроме того, в сквере сделают зону для занятий спортом, а на площадках для детей установят новые игровые городки.

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