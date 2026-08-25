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25 августа, 07:50

Транспорт

Движение в районе "Лужников" ограничат 28–30 августа из-за концертов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение транспорта на ряде улиц в районе Большой спортивной арены "Лужников" будет перекрыто с 28 по 30 августа из-за проведения концертов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 20:00 до окончания мероприятий закроют проезд по Проектируемому проезду № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора), улицам Савельева (от Усачевой до Доватора), Доватора (от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской), 10-летия Октября (от Усачевой до Доватора), 3-й Фрунзенской (от Доватора до Ефремова), Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой), Трубецкой (от Ефремова до Комсомольского проспекта), переулку Хользунова (от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта) и дублеру Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте).

Кроме того, с 08:00 до завершения концертов будет недоступен съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Также с 00:01 до конца мероприятий 28, 29 и 30 августа будет запрещена парковка на участках, где введены ограничения. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты поездок в районы перекрытий.

Между тем в районе Марьина Роща ограничат проезд на участку улицы Образцова из-за ремонтных работ. В частности, нельзя будет проехать от дома 9, строения 9 по улице Образцова до дома 4, корпуса 3 по улице Достоевского. Перекрытия будут действовать с 02:10 29 августа до 04:30 31 августа.

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