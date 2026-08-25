Маск заявил об угрозе исчезновения человечества

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что человечество исчезает. Так он прокомментировал в соцсети X демографическую ситуацию в Сингапуре, чьи власти столкнулись с масштабными демографическими проблемами.

Один из пользователей подробно описал нововведения властей Сингапура, направленные на повышение рождаемости. Среди мер – улучшение доступности жилья и увеличение сроков отпусков. По словам автора поста, эти шаги связаны с тем, что жители страны не могут воспроизвести себя.

"Люди исчезают", – написал Маск в ответ пост.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что демографическая ситуация в России также непростая, но остается подконтрольной. По ее словам, приумножение населения России – одна из главных национальных целей, которую поставил Владимир Путин.

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщил, что средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Он отметил, что в Европе похожий показатель равен 34 годам. Онищенко считает, что это связано с современными условиями жизни.