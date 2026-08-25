Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 05:44

Политика

Маск заявил об угрозе исчезновения человечества

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что человечество исчезает. Так он прокомментировал в соцсети X демографическую ситуацию в Сингапуре, чьи власти столкнулись с масштабными демографическими проблемами.

Один из пользователей подробно описал нововведения властей Сингапура, направленные на повышение рождаемости. Среди мер – улучшение доступности жилья и увеличение сроков отпусков. По словам автора поста, эти шаги связаны с тем, что жители страны не могут воспроизвести себя.

"Люди исчезают", – написал Маск в ответ пост.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что демографическая ситуация в России также непростая, но остается подконтрольной. По ее словам, приумножение населения России – одна из главных национальных целей, которую поставил Владимир Путин.

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщил, что средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Он отметил, что в Европе похожий показатель равен 34 годам. Онищенко считает, что это связано с современными условиями жизни.

Читайте также


политика

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика