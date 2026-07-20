Академик РАН Онищенко: средний возраст первых родов у россиянок составляет около 30 лет

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Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в Европе аналогичный показатель составляет 34 года. По его словам, это связано с современными условиями жизни.

Женщины все чаще стремятся до рождения ребенка получить образование, закрепиться в профессии и построить бизнес. И затем, когда они чувствуют, что имеют стабильный доход, то принимают решение о рождении ребенка, заключил академик.

При этом ранее Онищенко заявлял, что подходящим возрастом для рождения ребенка с физиологической точки зрения является 26 лет. Однако рождаемость в стране, по его мнению, могут восстановить именно женщины в возрасте от 30 до 40 лет, поскольку у них есть нереализованная потребность в детях.