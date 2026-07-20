Захарова назвала ложью заявления главы МИД Италии о высылке дипломатов из Москвы

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Италии Антони Таяни врет о том, что Россия якобы без оснований выслала итальянского военного атташе и его помощника. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таяни ранее назвал действия Москвы "актом мести" за решение Рима выслать двух российских дипломатов, подчеркнув, что оснований для такого шага у России не было. Захарова обратила внимание на противоречивость формулировок итальянской стороны, заявив, что оба утверждения не соответствуют действительности. Она пояснила, что речь идет исключительно об ответной мере на поступки правительства Италии.

Дипломат также задалась вопросом, докладывают ли премьер-министру Джордже Мелони информацию в искаженном виде, представляя ситуацию так, будто хороших итальянских дипломатов выслали без повода, а высылка российских представителей из Италии была оправданной.

Ранее Захарова подтвердила, что Россия в качестве симметричного ответа предписала итальянскому военному атташе и его помощнику покинуть страну в трехдневный срок.

Соответствующее решение было объявлено временному поверенному в делах Италии Джованни Скопе, вызванному в МИД РФ.