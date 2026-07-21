Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 09:17

Политика

Президент Никарагуа сообщил об отмене выборов в стране

Фото: AP Photo/Jesus Vargas

Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил, что для предотвращения захвата власти оппозицией в стране больше не будут проводиться выборы. Об этом он заявил на церемонии в честь 47-й годовщины Сандинистской революции, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По его словам, для защиты государства от "заговорщиков и предателей" будут созданы специальные законы. Правительство проработает их совместно с Национальным собранием и соответствующими институтами.

Выборы в Никарагуа должны были состояться в 2027 году. При этом ранее оппозиции уже запрещали в них участвовать. В период избирательной кампании 2021 года в стране всех оппозиционных кандидатов в президенты заключили в тюрьму.

Ранее на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия "Тиса". Ее лидер Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить в стране демократию, которая, как он считает, была подорвана при правительстве бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика