Президент Никарагуа сообщил об отмене выборов в стране

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил, что для предотвращения захвата власти оппозицией в стране больше не будут проводиться выборы. Об этом он заявил на церемонии в честь 47-й годовщины Сандинистской революции, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По его словам, для защиты государства от "заговорщиков и предателей" будут созданы специальные законы. Правительство проработает их совместно с Национальным собранием и соответствующими институтами.

Выборы в Никарагуа должны были состояться в 2027 году. При этом ранее оппозиции уже запрещали в них участвовать. В период избирательной кампании 2021 года в стране всех оппозиционных кандидатов в президенты заключили в тюрьму.

Ранее на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия "Тиса". Ее лидер Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить в стране демократию, которая, как он считает, была подорвана при правительстве бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

