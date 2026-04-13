01:25

Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр пообещал восстановить отношения с ЕС и НАТО

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО. Об этом он заявил на митинге в Будапеште.

Мадьяр добавил, что предпримет все необходимые шаги по укреплению в Венгрии демократии, которая, по его мнению, была подорвана при предыдущем правительстве премьера Виктора Орбана.

"Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО", – приводит ТАСС слова Мадьяра.

Глава партии "Тиса" призвал всех государственных руководителей, в том числе президента Венгрии Тамаша Шуйока, уйти в отставку. Он также попросил Орбана не принимать никаких решений в последние дни пребывания у власти, которые бы "связали руки следующему правительству".

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Предварительно, после обработки большинства голосов оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящий "Фидес" Орбана – 54 места.

Премьер Венгрии уже признал поражение на выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. По словам Орбана, результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

