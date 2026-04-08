Венгрия раскрыла новые данные дела об отмывании денег Украиной

Венгерское Национальное налогово-таможенное ведомство (NAV) опубликовало видео, на котором бывший генерал СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского "Ощадбанка" через Венгрию, подделывает накладные в общественном туалете.

На записи мужчина сидит на перевернутом ящике для денег, раскладывает документы на пеленальном столике и ставит на них печати. Рядом находятся еще двое мужчин, один из них ведет съемку, они общаются на русском и шутят.

В NAV заявили, что во время расследования всплыли доказательства неясных обстоятельств перевозки, а происхождение и использование денег могут быть преступными.

Отмечается, что перевозимые евро и доллары были свежеотпечатанными и раньше не находились в обращении, евро выпущены Центробанком Италии. Кроме "Ощадбанка", к перевозкам причастны польский и гибралтарский банки.

Ведомство также направило в Генпрокуратуру предложение о выдаче европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши.

Об инциденте стало известно 6 марта. Семеро сотрудников украинского "Ощадбанка" выполняли рейс между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако в Будапеште украинцев задержали.

МИД Украины считает, что Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии. Позже "Ощадбанк" потребовал вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности.

Позднее сообщалось, что парламент Венгрии рассмотрит законопроект об удержании конфискованных у украинцев валюты и золота до выяснения их происхождения.