Новости

Новости

08 апреля, 17:57

Политика

Венгрия раскрыла новые данные дела об отмывании денег Украиной

Фото: x.com/zoltanspox

Венгерское Национальное налогово-таможенное ведомство (NAV) опубликовало видео, на котором бывший генерал СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского "Ощадбанка" через Венгрию, подделывает накладные в общественном туалете.

На записи мужчина сидит на перевернутом ящике для денег, раскладывает документы на пеленальном столике и ставит на них печати. Рядом находятся еще двое мужчин, один из них ведет съемку, они общаются на русском и шутят.

В NAV заявили, что во время расследования всплыли доказательства неясных обстоятельств перевозки, а происхождение и использование денег могут быть преступными.

Отмечается, что перевозимые евро и доллары были свежеотпечатанными и раньше не находились в обращении, евро выпущены Центробанком Италии. Кроме "Ощадбанка", к перевозкам причастны польский и гибралтарский банки.

Ведомство также направило в Генпрокуратуру предложение о выдаче европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши.

Об инциденте стало известно 6 марта. Семеро сотрудников украинского "Ощадбанка" выполняли рейс между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако в Будапеште украинцев задержали.

МИД Украины считает, что Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии. Позже "Ощадбанк" потребовал вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности.

Позднее сообщалось, что парламент Венгрии рассмотрит законопроект об удержании конфискованных у украинцев валюты и золота до выяснения их происхождения.

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

