Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 21:34

Спорт

Весенний велофестиваль в Москве собрал рекордные 77 тысяч участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Более 77 тысяч человек приняли участие в весеннем велофестивале в Москве, установив рекордный показатель за всю историю мероприятия. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Маршрут велозаезда прошел по Садовому кольцу. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт, потоки участников разделили по времени – слоты для старта в 13:00, 14:00 и 15:00 можно было выбрать заранее при регистрации.

На проспекте Академика Сахарова работали веломастерские, веломойка, фотозоны и арт-объекты, прошли конкурсы и розыгрыши. Вдоль маршрута разместили "станции музыки", где выступали артисты проекта "Музыка в метро", а на основной сцене – приглашенные исполнители.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что велосипед давно стал полноценным видом транспорта в столице, а велосипедисты – полноправными участниками дорожного движения.

"Подтверждение этому – наш велозаезд, который собрал рекордные 77 тысяч человек. Среди них огромное количество представителей других городов", – привели в департаменте его слова.

После завершения фестиваля движение по Садовому кольцу было полностью восстановлено.

Ранее новые полосы для велосипедов и самокатов появились на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы. В частности, была завершена разметка полос по двум сторонам дороги в Шипиловском проезде. Теперь дорожка длиной более 4 километров соединяет районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.

Читайте также


спортгородфестивали

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика