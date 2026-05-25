Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:16

Политика

В МИД рассказали, что Россия и Украина ведут диппереписку через Минск

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск, где работает украинское посольство. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он уточнил, что подобная переписка ведется в основном по правовым и консульским вопросам.

"Мы признательны белорусским союзникам и коллегам из других стран за предоставляемые добрые услуги", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Полищук сообщил, что российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине после продуктивных раундов консультаций в Абу-Даби и Женеве.

По его словам, эти предложения могут быть представлены уже на следующей встрече. При этом чиновник не стал уточнять, что именно включают в себя данные предложения.

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Читайте также


политика

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика