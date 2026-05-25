Политика
В МИД рассказали, что Россия и Украина ведут диппереписку через Минск
Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск, где работает украинское посольство. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Он уточнил, что подобная переписка ведется в основном по правовым и консульским вопросам.
"Мы признательны белорусским союзникам и коллегам из других стран за предоставляемые добрые услуги", – цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее Полищук сообщил, что российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине после продуктивных раундов консультаций в Абу-Даби и Женеве.
По его словам, эти предложения могут быть представлены уже на следующей встрече. При этом чиновник не стал уточнять, что именно включают в себя данные предложения.
