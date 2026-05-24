Сотрудник Х5 устроил ДТП с экс-футболистом "Спартака" Прудниковым

В X5 Group подтвердили, что за рулем Porsche, который попал в аварию с автомобилем бывшего футболиста "Спартака" Александра Прудникова, находился сотрудник компании. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

В беседе с агентством представители компании заявили, что поведение сотрудника считают недопустимым и не соответствует ценностям компании. Там также добавили, что в отношении сотрудника будут приняты административные решения.

Столкновение двух автомобилей – Voyah и Porsche – на Мичуринском проспекте в центре Москвы произошло днем 24 мая. В результате один человек получил травмы, место ДТП было оцеплено.

По предварительным данным, за рулем перевернувшегося Voyah находился бывший игрок "Спартака". Сам спортсмен опроверг, что был за рулем, но подтвердил, что машина принадлежит ему. В момент аварии он находился на месте происшествия. Водитель Porsche от прохождения медосвидетельствования на месте отказался.