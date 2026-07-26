Свыше 50 человек обратились за медпомощью из-за непогоды в Ростовской области

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В Ростовской области 51 человек обратился за медицинской помощью после сильного ливня, 11 остаются в больницах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"К сожалению, один человек погиб", – написал Слюсарь.

Медицинские учреждения работают в штатном режиме, они обеспечены резервными источниками электроэнергии. По словам главы области, среди госпитализированных есть один ребенок.

Слюсарь также добавил, что сейчас в Ростовской области более 42 тысяч человек до сих пор остаются без водоснабжения. Непогода вызвала отключения света и воды в ряде муниципалитетов. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем в Ростове-на-Дону приостановлено движение трамваев и троллейбусов из-за повреждения контактной сети упавшими деревьями, добавил в своем телеграм-канале мэр города Александр Скрябин.

"Из-за упавших деревьев повреждена контактная сеть – более 100 порывов, трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты", – написал градоначальник.

По его словам, к настоящему моменту удалось восстановить троллейбусный маршрут № 2. Электробусы работают в штатном режиме.

В субботу, 25 июля, в Ростовской области прошел сильный ливень в сочетании со шквалистым ветром. Из-за непогоды в Ростове-на-Дону произошло более 100 происшествий. В первую очередь спасатели убирают с проезжей части и тротуаров стволы и крупные ветки поваленных деревьев. Продолжаются работы по восстановлению электроэнергии.